Обычная вода помогает снизить кровяное давление

10.03.2021, 20:48, Разное

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Медики назвали эффективное средство, которое поможет снизить высокое кровяное давление. Отмечается, что в данной ситуации пациенту необходимо пить обычную воду.

Высокое кровяное давление может вызывать серьезные последствия для здоровья. В частности, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, артерии начинают сужаться, теряя привычную эластичность.

Как заявил британский медик Стивен Синатра, при повышенном кровяном давлении необходимо пить воду. Когда человек не привык потреблять много жидкости, организм пытается удерживать натрий. Кроме того, обезвоживание способствует закрытию ряда капиллярах, а это, в свою очередь, провоцирует рост давления в венах и артериях.

Вода очень важна для осуществления нормального движения крови, правильного пищеварения, доставки питательных веществ в клетки. Если в организм не поступает достаточное количество жидкости, кровеносные сосуды сужаются, а сердце начинает работать активнее, чтобы ко всем органам поступал кислород.

Обезвоживание провоцирует высокое давление из-за вазопрессина. Данный гормон производится при повышении уровня натрия. В таком случае почки начинают реабсорбировать воду, а не выводить ее вместе с мочой. Наряду с этим происходит сужение сосудов.

По словам медиков, в день важно выпивать минимум восемь стаканов воды в день. Ее объем должен увеличиваться во время выполнения спортивных упражнений.