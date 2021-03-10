 

Гастроэнтеролог Фомина объяснила, как правильно пить минеральную воду

10.03.2021, 20:48, Разное
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Врач-гастроэнтеролог Александра Фомина объяснила, как правильно нужно пить минеральную воду. По ее словам, лечебная жидкость действует на организм по такому же принципу, что и лекарственные средства.
В данный процесс вовлекается пищеварительный тракт, поэтому некоторым людям с болезнями желудка и кишечника нельзя пить минеральную воду. После усвоения йода оказывается воздействие на почки и сосуды. Одни элементы могут попадать в клетку, а другие выходят из нее для поддержания постоянства состава.

Перед началом употребления минеральной воды лучше спросить совета у лечащего врача. Длительность одного курса лечения должна составлять не более полутора месяцев.

Если человек страдает повышенной кислотностью желудочного сока или же жалуется на кишечные спазмы, то минеральную воду лучше употреблять за 1,5 часа до еды. К тому же жидкость должна быть немного теплой и без газа, последний рекомендуется предварительно выпустить. Если присутствует пониженная кислотность, что пить воду врачи советуют за 20 минут до употребления пищи. В данном случае газ в жидкости допускается.

Источник: tsargrad.tv



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