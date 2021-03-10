Роспотребнадзор выступил за маркировку БАДов в России

10.03.2021, 20:28, Новости дня

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Обязательная маркировка биологических активных добавок (БАД) должна появиться в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что это позволит вывести данную продукцию на новый качественный уровень.

«Выборочный контроль [БАДов], конечно, мы проводим, но мы считаем, что должен быть и тотальный контроль через маркировку. Сейчас с лекарствами мы смотрим, как получается. Все новое не сразу запускается идеально, к этому надо относиться достаточно спокойно. И следом за этим, я абсолютно уверена, [маркироваться] будет и вся продукция, которая называется биологически активным добавками», – сказала Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, передает ТАСС.

Она добавила, что ее ведомство полтора года назад обращалось в Минпромторг РФ с инициативой введения маркировки для БАДов. Это, по ее словам, необходимый и единственно, наверное, возможный путь избавиться от серого рынка, контрафакта и вывести продукцию на новый качественный уровень.

В декабре замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что эксперимент по маркировке биологически активных добавок (БАД) пройдет в России, такое решение приняла госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.