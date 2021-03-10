 

Польша ответила на высылку из Белоруссии участвовавшего в «дне проклятых солдат» дипломата

10.03.2021, 20:28, Новости дня
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Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.

«В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве», – написал Пшидач в своем Twitter.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Накануне МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.

«Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась чем опасны Москве и Минску польские «проклятые солдаты».



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