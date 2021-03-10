Роскомнадзор составил три новых протокола на Twitter за не удаленный незаконный контент

10.03.2021, 20:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола, которые составил в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Мы по Twitter направили в мировой суд три протокола. Каждый протокол составлен за определенное административное правонарушение – неудаление запрещенной информации», – цитирует ТАСС Субботина.

В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.

В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в РФ информацию.