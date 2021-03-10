Мнение: Шоколадный кризис, шпионаж в Макдоналдсе и искусственный фаст-фуд

10.03.2021, 20:26, Разное

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1. На нашей планете начался «шоколадный кризис». Из-за пандемии коронавируса и моды на ЗОЖ резко упал спрос на сладости и шоколад. Западные кондитеры вынуждены искать, в какую сторону перенаправить свои шоколадные потоки:

https://news.ru/world/mir-neozhidanno-nakryl-shokoladnyj-krizis/

Продавцы шоколадных изделий столкнулись с очень жёстким кризисом. Особенно явно это в Северной Америке и Европе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Международную организацию по какао (ICCO). Эксперты уверены, что причиной стал локдаун и желание американцев и европейцев во время карантина более правильно питаться — перейти на здоровый образ жизни.

Выходом из ситуации специалисты называют новые рынки сбыта — такие как Индия. В ICCO отметили, что по данным за 2018 год потребление какао на душу населения в этой стране было на уровне 10% от среднемирового.

Индия — единственная страна, в которой я вижу потенциал роста объёмов продажи. Эта страна уже имеет культуру потребления сладкого в отличие от Китая, — сказал глава ICCO Майкл Аррьон.

Через два года, уверен он, потребление шоколада в Индии вырастет на 36% от уровня 2018 года.

Вероятно, в России тоже не всё шоколадно. Сладости — это средство для ритуального обмена подарками и быстрого перекуса на работе или других мероприятиях вне дома. В эпоху удалёнки и карантина спрос на сладкое и вправду должен падать.

2. Макдонладс, похоже, решил позаимствовать методы Амазона по кошмарингу сотрудников:

https://lenta.ru/news/2021/02/25/shpioni/

«Макдоналдс» создал секретное разведывательное подразделение, которое собирает информацию о сотрудниках, выступающих за повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час. Таких работников корпорация считает угрозой своей безопасности и поэтому уже нескольких лет шпионит за ними, пишет издание Vice.

У сотрудников «Макдоналдс» нет своего профсоюза, но многие из них участвуют в деятельности движения Fight for $15. Оно организовывает забастовки и протесты работников сферы быстрого питания в США и других странах, требуя увеличения минимальной зарплаты.

Аналитики «Макдоналдс» отслеживают личные встречи активистов, а также мониторят их социальные сети. Издание уличило компанию и в использовании фейковых аккаунтов для этих целей. Однако в корпорации все обвинения назвали ложью, но не стали отрицать, что в составе «Макдоналдс» есть команда, «сосредоточенная на выявлении любых потенциальных угроз безопасности».

3. Новости о «вкусной и здоровой пище». В Макдоналдсе искусственным теперь будет не только мясо, но и другие базовые ингредиенты меню. Кроме того, растительное мясо вскоре придёт и в прочие американские сети фаст-фуда:

https://lenta.ru/news/2021/02/26/neat/

Искусственное мясо пришло в McDonald’s через новый бургер под названием McPlant (от английского plant — растение). В то же время McDonald’s собирается адаптировать под искусственное мясо и другие позиции своего меню. Задействована в этом будет не только Beyond Meat, но и ее главный конкурент — Impossible Foods.

Ожидается, что в скором будущем в McDonald’s появятся искусственные свинина, курица и яйца. Также Beyond Meat объявила о заключении сделки с холдингом Yum! Brands, владеющим сетями KFC, Taco Bell и Pizza Hut.

Ранее аналогичные договоренности со Starbucks, Denny’s и Dunkin’ заключил другой производитель искусственного мяса — Beyond Burger.