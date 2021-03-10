Личное: “Такая гармония, будто сложился пазл”

10.03.2021, 20:20, Разное

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Для самостоятельного разбора.

luk_oje

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь понять, как мне дальше поступить в этой истории.

У меня большая дыра в отношениях, больше 10 лет не было отношений и физической близости. Была близость с единственным мужчиной. Сейчас мне 40. Были какие-то непонятные истории, я несколько раз переезжала по разным странам, на все это наслоилось религиозное увлечение, которое не допускает секса до брака, ну в моей более мягкой интерпретации хотя бы без более глубокой близости. Не представляю, как в наше время это возможно соблюдать до брака.

Я уже даже смирилась со своим одиночеством, как тут парень на работе неожиданно накинулся на меня с поцелуями. Ему 32 года, он знает, что я старше, но мне кажется, не осознает, что настолько. Мы до этого как бы дружили около года, ну как дружили, общались, переписывались, у нас несколько общих увлечений. Я думала, что у него есть девушка, т.к. он ездил в поездки с девушкой-компаньоном и собирался переезжать в другой город и начинать бизнес с девушкой. И никогда я не чувствовала от него ни малейшего влечения и была уверена, что мы просто друзья. Поцеловал же он меня после того, как помог мне и я восторженно его благодарила, поэтому не могла его оттолкнуть. Я была в шоке и, пока мы целовались, чтобы ему не было обидно, я вывалила на него и что у меня не было секса столько времени, и что я религиозный фанатик, и что я асексуальна. Но целоваться у нас тем временем получалось очень страстно, и все эти откровения его не отпугнули.

С ним, я думала, все равно ничего не выйдет из-за разницы в возрасте и религии, и помимо исходно другой религии, он атеист. Для моих идей родить самой ребенка он тоже не очень вписывался.

После этого он приглашал меня домой смотреть фильмы довольно долго, я отнекивалась, но в конце концов согласилась, обговорив, что прийду как к другу. У нас все закрыто и комендантский час, встречаться можно только у кого-то дома. В результате мы опять же страстно целовались, танцевали и занимались прочей контактной импровизацией. Он был очень теплым, меня снесло его энергией желания. Ну, видимо, после долгого голодания. Он говорил, что давно такого не испытывал, что у меня очень сильное либидо, в топе 3 девушек из его опыта, но видимо, я его блокирую. Параллельно у меня портились отношения с моим духовным наставником, который очень негативно отнёсся к этой связи. И по глупости я рассказала об этом этому парню.

После нескольких таких встреч без секса (мы смотрели фильмы, я уходила на ночь домой) я сказала, что нам нужно это прекращать, он тогда сказал, что ничего страшного, если без секса, что ему нравится проводить со мной время. И в то же время он понимает, что у нас фундаментальные отличия. И неожиданно предложил свободные отношения, что у него уже были такие и он может с ними справляться. На что я сказала, что я ищу долгосрочные отношения.

После этого я думала, что все закончено, но он снова пригласил меня к себе. И в следующий раз я инициировала встречу в первый раз. Одновременно с этим получилось так, что мне стало известно, что через полгода мне придется переезжать в другую страну, и я сказала ему об этом.

До этого он поднимал вопрос, что мои чувства к нему очевидны для него, и в этот раз он сказал, что его влюбленность прошла, что это в его голове не свидание, потому что поцелуев недостаточно. Что я должна понимать, что в любую неделю наши встречи могут прекратиться (подразумевая, если он будет встречаться с кем-то). Что у него влюбленность прошла, когда я не захотела углублять отношения. Я сказала, что может быть, мы бы углубили, что я ждала, что из этого что-то вырастет. Он сказал, что ничего никогда не вырастает или вырастает очень быстро. Он сказал, что сейчас пытается быть очень хорошим парнем и что он не хочет меня ранить в будущем, и поскольку он не может гарантировать, что у нас что-то получится и у него нет веры в наши отношения (из-за фундаментальных различий), мне нужно самой решить и принять на себя риски. Я сказала, что если для него это окончено, то значит, окончено. При этом он расспрашивал меня, по каким его качествам я буду скучать. Я говорила приятные вещи. Он говорил – ты сейчас просто таешь. Но это было не так, просто я была дружелюбной, думая, что это окончание этой связи, в душе же у меня все болело и бурлило. Хотя он говорил, что для него закончилась влюбленность, у меня все же было ощущение, что я для него значима. Он также упомянул, что ингибирует себя.

Мое понимание такое, что этот вопрос чувств для секса был для него щипцами, и он таким образом пытается их убрать. Я думаю, он КСЖ, и моя заторможенность в плане секса вывела его на онегинскую магнолию, т.е. заморозила. Но проблема в том, что для меня этот вопрос глубокой связи для секса действительно важен, а не манипуляция вызвать у него чувства. К тому же, меня выбил из колеи конфликт с моим духовным наставником. А поскольку я не ожидала, что СЗ парня вырастет для меня, я слишком многое ему рассказала. СЗ его выросла, но он по-прежнему не вписывается в мои цели создать семью, родить ребенка, хотя они все равно не очень реалистичны. Даже если бы у нас все сработало в плане долгосрочных отношений, мы не пара друг другу. Но физически все слишком хорошо, даже до секса, какая-то редкая гармония, как будто сложился пазл. Он тоже такое чувствовал и высказывал мнение, что это, возможно, наши гены.

Я сейчас не пишу ему, только отвечаю смайликами на видео-пинги. Если он не предложит снова встретиться, я больше не буду ничего инициировать, на этом все и заглохнет. Но что делать, если он предложит снова встретиться? Варианта 2: послали – иди; ответить, что у него прошла влюбленность, я поняла. Что раз окончено, то окончено. Что-то вроде пики. Я склоняюсь к этому варианту. Или снять щипцы и сказать, что наверное, он прав, что я слишком серьезно отношусь к сексу и можно попробовать просто для опыта. Но я не уверена, из-за противоречий с религией. С другой стороны, я чувствую себя уязвимой из-за отсутствия опыта, в моем возрасте. И религия не даёт ответов, как увязать ее требования с современным миром. А так я приобрету опыт. Но потеряю что-то другое важное, и возможно, не встречу кого-то другого… Хотя через полгода мне все равно переезжать. Мне сейчас нужны серьезные отношения, и учитывая, как надолго я обычно зацикливаюсь на человеке, мне совсем не нужно в него дальше влюбляться после секса. Вот такой у меня внутренний конфликт.

Помогите, пожалуйста, разобраться во всем этом! Спасибо.