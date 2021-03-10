Мнение: Операция “Трест-2021”
10.03.2021, 20:04,
Разное
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Навального убедили вернуться (выманили) в РФ агенты спецслужб в его ближайшем окружении.
Окружение Навального безусловно инфильтровано спецслужбами. Кто-то в окружении Навального, довольно близком, является агентом охранки». (c) Венедиктов.
PS. У ФСБ длинные руки. Капитан Соболь представлена к внеочередному званию майора.
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Источник: Colonel Cassad
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