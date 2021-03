Аляска первой в США разрешила вакцинировать от коронавируса с 16 лет

10.03.2021, 20:02, Новости дня

Аляска стала первым штатом в США, который позволил вакцинировать от коронавируса начиная с 16 лет. Об этом 10 марта сообщил губернатор штата Майк Данливи в Twitter.

“Решение вступает в силу немедленно – Аляска станет первым штатом в стране, который позволяет делать прививки от COVID-19 всем людям старше 16 лет. Это является важным шагом вперед в пределах наших усилий по преодолению вируса”, – заявил губернатор.

По его словам, каждый, кто живет или работает в этом штате и кому исполнилось 16 лет, может получить прививки от коронавируса.

По информации агентства Bloomberg на 10 марта, в США сделали уже более 93,7 млн прививок от коронавируса. В США в среднем ежедневно вводят 2,1 млн доз вакцин. При таких темпах потребуется примерно полгода, чтобы охватить 75% населения двухдозовой вакциной.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. В стране COVID-19 подтвердили у 29,1 млн человек, почти 528 тыс. из них умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

