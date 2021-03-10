 

“Упреки и обиды без фактов”. Димопулос рассказала, как отреагировала на интервью принца Гарри и его жены Меган

10.03.2021, 20:02, Новости дня
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Экс-участница украинской группы “ВИА Гра”, победительница шоу “Танцы со звездами 7” на “1+1” Санта Димопулос, отвечая на вопросы фолловеров 10 марта в Instagram Stories написала, что не верит заявлениям, которые озвучили проживающие в США британский принц Гарри и его жена Меган во время интервью с американской ведущей Опрой Уинфри. 

“Я категорически против любых форм проявления расизма, но в это интервью я не поверила. Какие-то размытые и, главное, безадресные обвинения, упреки и обиды без конкретных фактов и доказательств. Не понимаю мужчину, который наносит такой удар своей семье. А главное, зачем? Ее мотивы, думаю, всем понятны”, – написала Димопулос, разместив свой комментарий на фоне снимка, на котором герцог и герцогиня Сассекские запечатлены во время разговора с Уинфри.

Скриншот: santadimopulos / Instagram

Интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган транслировалось в эфире американского канала CBS 7 марта. В разговоре с журналисткой пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой. 

В свою очередь Уинфри 8 марта в эфире канала CBS заявила, что принц Гарри и его жена Меган, рассказывая ей об опасениях некоего члена королевской семьи относительно возможного “слишком темного” цвета кожи у их первенца, не имели в виду королеву Великобритании Елизавету II или ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа.

9 марта Букингемский дворец отреагировал на заявление принца Гарри и его жены Меган, заявив, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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