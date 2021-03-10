 

Россия и Китай используют вакцину от коронавируса для пропаганды – президент Евросовета

10.03.2021, 20:02, Новости дня
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Власти России и Китая используют вакцину против коронавирусной инфекции для пропаганды. Об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета 9 марта.

“Мы не должны позволять Китаю и России вводить себя в заблуждение, поскольку они организуют весьма ограниченные, но широко освещаемые операции по поставке вакцин другим странам. По имеющимся данным, в этих странах на 100 жителей было введено вдвое меньше доз, чем в Европейском союзе. И Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях”, – подчеркнул Мишель.

Заявление стало ответом на критику руководства ЕС за недостаточное противодействие пандемии коронавируса и “желание поделиться вакциной, прежде чем привить собственных граждан”.

“Столкнувшись с пандемией в глобализированном мире, логично, что страны, разрабатывающие вакцины, должны быстро начать вакцинацию своего населения. Но ни один регион мира не будет защищен, если все регионы не будут защищены одинаково. […] Вот почему Европейский союз выступил с международной инициативой COVAX по поставке вакцин в страны с низким уровнем доходов. ЕС вместе со своими государствами-членами выделил на эту инициативу €2,7 млрд, что в настоящее время составляет 25%  финансирования”, – добавил Мишель.

Он отметил, что таким образом “Европа будет активно продвигать свои ценности, особенно в регионах, где есть стратегические связи, таких как страны Восточного партнерства, включая Грузию, Молдову и Украину”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 10 марта превысило 117,7 млн, из них более 60 млн выздоровели, более 2,6 млн умерли.

В настоящее время в мире разработано несколько вакцин от коронавируса, в том числе российскими и китайскими компаниями.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена официальным регулятором, однако ряд национальных регуляторов, в том числе в Венгрии и Словакии, разрешили использовать вакцину на своей территории. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население. Еврокомиссия в начале марта заявила, что не ведет переговоры о покупке вакцины “Спутник V”, несмотря на то, что регуляторный орган ЕС начал рассматривать вопрос ее возможного одобрения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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