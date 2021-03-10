В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 для общественных деятелей

10.03.2021, 20:02, Новости дня

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В Киеве открыли онлайн-запись на иммунизацию от COVID-19 для публичных и общественных деятелей остаточными дозами вакцины. Об этом 10 марта сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Чтобы претендовать на прививку нужно заполнить специальную анкету. Кроме персональных данных, кандидаты на вакцину дополнительно должны указать ссылку на личную страницу в соцсетях, а также рассказать в чем именно заключается их публичная или общественная деятельность.

В Департаменте здравоохранения КГГА подчеркнули, что зарегистрированные публичные и общественные деятели имеют право не на приоритетную вакцинацию, а на прививку остатками доз.

4 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал разработку в Украине алгоритма внеочередной вакцинации против коронавируса публичных и общественных деятелей.

Он отмечал, что во время иммунизации населения мобильными командами медиков некоторые дозы препарата от COVID-19 остаются, и чтобы их не утилизировать Министерство здравоохранения приняло решение прививать тех лиц, кто стоит в очереди на втором и третьем этапах вакцинации, в частности публичных и общественных деятелей.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 10 марта в Украине вакцинировали почти 23,5 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

После внесения изменений в национальный план иммунизации 1 марта прививку получил министр здравоохранения Максим Степанов, 2 марта – президент Украины Владимир Зеленский. От коронавируса также вакцинировался Ляшко.

4 марта в прямом эфире телеканала “1+1” привились от COVID-19 украинская певица Руслана, атлет Сергей Конюшок, а также телеведущий Александр Педан. 9 марта вакцинировался экс-нардеп Сергей Лещенко.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. На 10 марта заявки подали около 200 тыс. украинцев.

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