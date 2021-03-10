 

Володин рассказал о важности расширения автономии вузов

10.03.2021, 20:00, Разное
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После окончательного принятия закона вузы станут более самостоятельными в выборе образовательных программ и смогут обучать студентов по укрупненным группам профессий, отметил спикер.

У самих учащихся появятся новые возможности. Студенты смогут выбрать сразу несколько квалификаций, сменить профиль обучения или перейти на другой факультет, рассказал Володин.

Спикер указал на стремительные изменения на рынке труда. “Важно, чтобы и у вузов, в задачи которых входит подготовка профессиональных, востребованных работодателем кадров, и у студентов, которым важно получить в будущем работу по специальности, была возможность быстрее адаптироваться к новым условиям», – заключил он.

В ходе недавней встречи с молодежью президент России Владимир Путин призвал депутатский корпус ускорить принятие закона о расширении автономии вузов. Новые положения должны вступить в силу не позднее лета, подчеркнул глава государства.



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