Назван лучший материал для создания многоразовых масок

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10.03.2021, 19:58, Разное
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Ученые из США назвали лучший материал для пошива многоразовых масок. В ходе проведения исследования они обнаружили неожиданное свойство хлопка.
В начале пандемии COVID-19 исследователи не раз проверяли различные комбинации материалов, которые подходят для защиты органов дыхания. В то же время из виду был упущен важный факт: ткани, закрывающие лицо человека, быстро становятся влажными от дыхания. В такой среде бактерии распространяются еще с большей скоростью.

Авторы данной научной работы провели анализ девяти различных видов хлопка, также в исследовании были задействованы синтетические волокна, в том числе полиэстер и вискоза. Оказалось, что последние во влажных условиях не изменяют свои первоначальные характеристики. Что касается хлопка, то он увеличил способность улавливать зараженные частицы на 33%.

В качестве тестового заменителя переносящих COVID-19 капель исследователи использовали кристаллики соли. Отмечается, что происходило поглощение части влаги, а зараженные частицы не могли проникнуть через ткань.

Самой эффективной тканью признана хлопковая фланель. Если делать маски из данного материала, то высока вероятность того, что вирусные частицы столкнутся и прилипнут к средству защиты. В то же время исследователи считают, что намокшую маску лучше при возможности быстрее заменить на сухую.

Источник: www.sciencealert.com



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