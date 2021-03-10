Агату Муцениеце засняли в объятиях нового избранника

10.03.2021, 19:58, Разное

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Известную российскую актрису Агату Муцениеце застукали в объятиях нового избранника. Им оказался популярный режиссер Клим Шипенко. Папарацци засняли пару во время романтического свидания.

На днях Агата Муцениеце и Клим Шипенко посетили один из столичных театров. На выходе из него пару заметили журналисты. На фото, которое появилось в Сети, видно, как знаменитости обнимаются на улице.

Известно, что Клим Шипенко два раза состоял в официальном браке. Первая супруга Ксения Буравская подарила ему сына Дилана. От второго брака с коллегой по цеху Соней Кармуниной у режиссера есть дочь Клементина. На сегодняшний день неизвестно, оформила ли пара свой развод.

Что касается Агаты Муцениеце, то она состояла в браке с актером Павлом Прилучным. Звезде сериала «Мажор» артистка подарила двух детей – сына Тимофея и дочь Мию. После расставания с актером знаменитость не скрывала, что ей очень тяжело быть одной. Она не раз говорила, что любит отца своих детей. Сам же Прилучный уже несколько месяцев строит отношения со звездой ситкома «Папины дочки» Мирославой Карпович.