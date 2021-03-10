Медики назвали долгосрочные последствия COVID-19

10.03.2021, 19:58, Разное

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Медики рассказали, какими могут быть долгосрочные последствия после перенесенного COVID-19. Они проанализировали основные жалобы пациентов, принимающих участие в исследовании.

Обычно человек с COVID-19 выздоравливает за две недели. Однако некоторые пациенты жалуются на плохое самочувствие в течение трех-четырех месяцев. В частности, может наблюдаться одышка, присутствовать постоянное чувство утомляемости, в целом снижается качество жизни.

Большинство участников эксперимента жаловались на нарушение функции легких, на КТ наблюдались отклонения от нормы, например, фиброз. 3-26% испытуемых заявляли о признаках миокардита. У 55% пациентов в долгосрочной перспективе произошли функциональные изменения в головном мозге, сопровождающиеся неврологическими проблемами.

На 5,8% увеличилось число психиатрических диагнозов по сравнению с людьми из контрольной группы. Также у трети пациентов полностью не восстанавливались вкус и обоняние.

Источник: www.focus.de