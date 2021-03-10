 

Мнение: Сдвигаются вправо

10.03.2021, 19:26, Разное
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Песков сообщил, что дата посления Путина Федеральному собранию неизвестна, но сроки при этом сдвигаются "вправо". Ну, то есть переносятся.

С точки зрения элементарной логики подобная конструкция выглядит нелепо – если дата неизвестна, то и сдвигать, в общем-то, нечего. Вот если бы она была обозначена, тогда – да, ее можно сдвигать. Вправо, влево или куда-нибудь вверх за облака. А вот как сдвинуть то, чего нет – это нужно быть пресс-секретарем президента.

В любом случае на дворе уже март, и даже если в пожарном порядке все-таки чего-нибудь решат, послание состоится в апреле-мае. А то и того позже. Откровенно говоря, смысла в нем в таком случае уже просто не будет. Строго говоря, послание – это целеуказание номенклатуре на текущий год. Если его озвучивают в начале года – логика присутствует. Если сдвигают "вправо" до упора – то с логикой становится всё более печально.

С другой стороны, а чего такого нового вообще может сказать Путин? Смысл "стабильности" заключается в том, чтобы ничего не делать. Вот стоит хлипкая конструкция, качается ветром. Тронь ее – она рухнет. А потому самое лучшее – не трогать. Особенно если понятия не имеешь, за что трогать можно, а за что – уже нельзя.

Поэтому с точки зрения ритуала вроде бы послание требуется произнести, а с содержательной точки зрения – не очень. Ну нечего посылать.

Кроме того, Путин не просто так прячется по подвалам. Видимо, со здоровьем проблемы. А значит, нужно как-то решить проблему одномоментно посадить на карантин добрую тысячу народу, чтобы никто не чихнул случайно в сторону докладчика. Ритуал же не предполагает обращения великого и ужасного вождя по телевизору. Только личное послание. Можно, конечно, его и под стекло упрятать – но тут уже для имиджа проблемы начнутся. В общем,  хочешь-не хочешь, а "сдвигать вправо" приходится.

Источник: Эль Мюрид



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