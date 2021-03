Британский ведущий Пирс Морган уволился с телеканала после жалобы Меган Маркл на его критику в свой адрес

10.03.2021

Популярный британский телеведущий Пирс Морган покинул пост ведущего утреннего шоу на тенеканале ITV. Причиной тому стала его жесткая критика в адрес Меган Маркл, жены принца Гарри. В понедельник, 8 марта, спустя несколько часов после выхода скандального интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, Морган в прямом эфире Good Morning Britain заявил, что Меган и Гарри “разгромили все, что строила королева” и усомнился в искренности слов Меган насчет ее мыслей о суициде:

К кому вы ходили? Что вам такого сказали?.. Простите, но я не верю ни одному слову Меган Маркл. Я бы не поверил ей, даже если бы она прочитала мне прогноз погоды.

Ниже фрагмент этой реплики – ее опубликовал сам Морган у себя в Twitter.

What I said on air today with regard to mental illness and suicide.

Реакция беременной герцогини оказалась незамедлительной: почти сразу она направила от своего имени жалобу руководству телеканала, а именно генеральному директору Кэролин Макколл. В тексте она обозначила, что переживает — вдруг неосторожные слова ведущего могут усугубить психологическое состояние ряда зрителей, кто по каким-либо причинам думает о суициде.

На следующий день, 9 марта, в прямом эфире ITV Пирс Морган и ведущий рубрики “Погода” Алекс Бересфорд вступил в словесную перепалку. Последний назвал поведение своего коллеги “дьявольским”:

Насколько я понимаю, у вас в прошлом в Меган были некоторые “отношения”, но она их прекратила в самом начале, и ты затаил обиду. Она прервала общение с тобой, и она имеет право сделать это, если хочет. Она говорила что-нибудь о тебе с тех пор, как это случилось? Не думаю. А вот ты продолжаешь ее громить и критиковать.

После тирады Алекса ведущий сказал “С меня довольно” и покинул студию. Через некоторое время он вернулся и объяснил, что ему надо было остыть.

Piers had only been hosting for <10 minutes but the atmosphere in the GMB studio is palpable pic.twitter.com/zciBTHSjzV

Piers Morgan just walked off the Good Morning Britain set (!!!) after co-presenter Alex Beresford defended Harry and Meghan and condemned Piers’ treatment of them in yesterday’s programming pic.twitter.com/mH75J8ND4O

Дальше ситуация повернула в неожиданное русло: на канал буквально посыпались жалобы от зрителей. Британский медиарегулятор Ofcom за несколько часов получил более 41 тысячи жалоб на поведение Моргана. Ведомство начало проверку, нарушают ли комментарии ведущего в адрес герцогини телевещательный кодекс Великобритании в части причинения вреда. Спустя несколько часов после заявления Ofcom канал объявил, что Пирс Морган ушел с канала “после беседы с руководством”:

После обсуждения с ITV Пирс Морган решил, что пришло время покинуть Good Morning Britain. Канал старается отражать мнения разных людей и я лично верю словам Меган относительно ее психологического состояния,

– заявила генеральный директор ITV Кэролин Макколл. Кстати, в минувший вторник интервью этому каналу дал отец Меган Маркл, Томас Маркл. Самые яркие цитаты из него мы собрали здесь.

Напомним, Пирс Морган познакомился с Меган Маркл еще в 2015 году, когда о романе с принцем Гарри звезда сериала “Форс-мажоры” не могла и мечтать. Их общение поначалу ограничивалось только Twitter, где актриса и известный британский телеведущий обменивались мнениями по тому или иному вопросу. Переписка велась в Direct, и Меган, по словам Пирса, даже отправляла ему тизеры еще не вышедших в эфир новых эпизодов сериала. В июне 2016-го она приехала в Лондон и предложила Пирсу встретиться. Он согласился и пригласил будущую герцогиню в свой любимый паб Scarsdale Tavern в Кенсингтоне, где они прообщались полтора часа.

За это время Меган рассказала Пирсу много личных вещей о семье, которые, по его словам, он никогда не обнародует. Она также попросила его советов насчет своей карьеры и отношений с прессой и изъявила желание стать гостьей следующего выпуска его шоу Good Morning Britain. После ужина Меган отправила Пирсу несколько сообщений со словами благодарности и надеждой на следующую встречу, а в Twitter публично написала про “приятное общение с другом в Лондоне”. В тот же вечер Меган познакомилась с принцем Гарри, и после этого, как утверждает Пирс, сразу же забыла о нем и не вспомнила до сих пор. С того момента Пирс затаил на герцогиню обиду, так как испытал на себе неискренность ее намерений. На заявления Джорджа Клуни в защиту Меган он не смог не обратить внимания и написал развернутый ответ актеру на Daily Mail. С тех пор ведущий регулярно критикует Меган публично – и на телевидении, и в своих социальных сетях.