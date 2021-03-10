В одной из больниц Черновцов ни один врач не захотел вакцинироваться от коронавируса – облгосадминистрация

10.03.2021, 19:12, Новости дня

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В Черновицкой городской больнице №3 ни один медик не изъявил желания вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 10 марта во время брифинга сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

“У нас есть несколько заведений, в которых в принципе коммуникация не производится. Достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они против вакцинации. К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только три работника вакцинировались”, – заявила Гусак.

Она отметила, что с 11 марта в области будет девять мобильных бригад, готовых делать прививки от COVID-19.

По словам Гусак, в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку. В ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.

“Кроме госпитальных баз, мы планируем вакцинировать и другие медучреждения, работников, которые не занимаются COVID-19, но записались в очередь. В то же время сегодня штабным решением мы бы хотели начать вакцинацию призывных комиссий, которые вскоре начнут работать. Важно, чтобы они безопасно работали. Уже завтра начинаем вакцинировать Кицманскую призывную комиссию. Также обращаемся и в медицинский университет, и в частные медицинские учреждения, на первом этапе мы готовы вакцинировать и их”, – добавила она.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 10 марта в Украине вакцинировали почти 23,5 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужашие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. На 9 марта заявки подали более 190 тыс. украинцев, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина в рамках инициативы COVAX бесплатно получит 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech, сообщили в ЮНИСЕФ 2 марта.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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