В Ровенской области директор турагентства продавала поддельные справки об отсутствии COVID-19 – полиция

10.03.2021, 19:12, Новости дня

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Полиция разоблачила деятельность собственницы туристического агентства в Костополе Ровенской области, которая, по данным следствия, изготовляла поддельные справки об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба областной полиции.

“Свою противоправную деятельность владелица турфирмы развернула еще в октябре прошлого года. С помощью бланков из интернета, используя соответствующее программное обеспечение для их заполнения, злоумышленница за 400–500 грн продавала справки об отсутствии заболевания COVID-19 лицам, которые выезжали за границу”, – говорится в сообщении.

9 марта в офисе турагентства провели обыск, во время которого изъяли банковские карты, средства связи, блокноты, технику и 30 бланков справок об отсутствии COVID-19.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков).

ВИДЕОВидео: Поліція Рівненщини / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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