Беларусь на “Евровидении” будет представлять группа, критикующая Тихановскую и протестное движение

10.03.2021, 19:14, Новости дня

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9 марта на YouTube-канале международного песенного конкурса Eurovision Song Contest состоялась презентации композиции “Я научу тебя” в исполнении группы Galasy ZMesta (“Галасы ЗМеста”), которая является представителем Беларуси на этом мероприятии.

В конкурсной песни музыканты в том числе поют:

Я научу тебя плясать под дудочку.

Я научу тебя клевать на удочку.

Я научу тебя ходить по струночке.

Ты будешь радоваться всему.

Поспи за плугом, ночь в разгаре,

Еще далеко до звезды.

Пусть пашут лошади в угаре,

А ты не порти борозды.

Смени на овощи все мясо,

Ликуй, пусть даже ты сердит.

Мечтай о новых прибамбасах,

Их, кстати, можно взять в кредит.

О том, что коллектив будет представлять страну на “Евровидении 2021”, 9 марта сообщила в публикации на своем сайте “Белтелерадиокомпания”. В 2020 году победителями белорусского национального отбора стала группа Val, но в сентябре того же года их отстранили от конкурса с формулировкой “не имею совести”. Об этом 28 сентября сообщило издание The Village Беларусь.

На сайте группы “Галасы ЗМеста” сообщается, что коллектив состоит из бывших участников КВН.

– Группа существует уже давно, но название “Галасы ЗМеста” проект получил только весной 2020 года. Планировалось петь песни “на злобу дня” и выражать взгляд на происходящие в стране события, так сказать, из глубинки, провинции. Естественно, выборы и последовавший за ними цирк только подхлестнули нас и песни стали сочиняться практически сами, – описали свое творчество музыканты.

В песнях “Галасы ЗМеста” косвенно или прямо критикуют лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и других участников протестного движения в Беларуси.

За первые сутки конкурсная песня представителей Беларуси на YouTube-канале “Евровидения” собрала около 26 тыс. дизлайков и 3,8 тыс. лайков.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.