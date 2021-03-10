 

Нацбанк должен на своем уровне способствовать сохранению экологии и окружающей среды – глава НБУ

10.03.2021, 19:12, Новости дня
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Национальный банк Украины как лидер рынка должен на своем уровне способствовать внедрению современных и передовых подходов к сохранению экологии и окружающей среды. Об этом в своем Facebook написал 5 марта глава НБУ Кирилл Шевченко.

“Влияние финансовой системы на другие отрасли хозяйства трудно переоценить. Если принципы экологичности и социальной ответственности будут комплексно применяться в финансовой системе, это окажет положительное влияние на всю украинскую экономику и на другие области жизни нашей страны. Национальный банк Украины уже начал активно работать над развитием будущего ландшафта экологической финансовой системы в Украине. Для этого мы разрабатываем соответствующие регуляторные правила и стандарты, адаптируем лучшие мировые практики в украинскую финансовую культуру”, – отметил он.

Шевченко подчеркнул, что НБУ является членом Сети устойчивого банка (SBN) и в связи с этим сосредоточен на совершенствовании управления социальными и экологическими рисками, а также увеличении инвестиций, которые положительно влияют на климат. В том числе речь идет о единых стандартах для “зеленого” финансирования, имплементации критериев экологической, социальной и управленческой устойчивости в банковской деятельности, разработке требований к раскрытию банками информации по принципам ESG для инвесторов и других заинтересованных сторон и внедрении современной оценки социальных и экологических рисков в банках, а также системы мер по их уменьшению.

“В рамках сотрудничества с Сетью экологизации финансовой системы (NGFS) НБУ нацелен на получение лучшего международного опыта в вопросах усиления роли финансовой системы для управления рисками и мобилизации капитала на “зеленые” и низкоуглеродистые инвестиции в широком контексте экологически устойчивого развития. Мы будем активно участвовать в обмене мнениями и опытом с ведущими международными экспертами в этих областях”, – написал глава НБУ.

Он отметил, что воплощать экологические проекты Нацбанк начал с себя.

“Уже стартовала работа над масштабными цифровыми изменениями для того, чтобы максимально перевести на безбумажный документооборот НБУ и банки. Это не только уменьшит чрезмерные расходы бумаги, но и упростит отношения между банками и их клиентами, оптимизирует их бизнес-процессы и сэкономит время на обслуживание клиентов. Мы готовим новые проекты в этом направлении. Сокращение углеродного следа будет одной из стратегических целей Национального банка, которую мы будем преследовать в течение последующих лет. Мы решительно настроены на внедрение инициатив в сфере “зеленых” финансов. Национальный банк берет на себя обязанность стать лидером в развитии устойчивой финансовой системы для устойчивого развития экономики и расширения “зеленых” инвестиций в экономику, а также поддержке финансовых продуктов, которые оказывают положительное влияние на климат”, – заявил Шевченко.

Национальный банк на этом пути будет открыт к сотрудничеству со всеми партнерами, которые разделяют принципы экологического и ответственного развития, подытожил руководитель НБУ.

https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO/posts/2808831819367175

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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