 

Кардашян показала себя 16-летнюю

10.03.2021, 19:12, Новости дня
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40-летняя американская модель Ким Кардашян 9 марта разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в 16-летнем возрасте.

На обнародованном архивном снимке она позирует на пляже, лежа на животе. На ее правой руке надет браслет.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ким Кардашян является участницей реалити-шоу “Семейство Кардашян”, которое стартовало в 2007 году. В прошлом году модель завила, что проект будет закрыт.

В 2014 году Кардашян вышла замуж за американского рэпера Канье Уэста. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери. 

В феврале 2021 года стало известно, что Кардашян подала на развод.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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