 

Володин: Принятый Думой закон повысит статус детских школ искусств

10.03.2021, 19:10, Разное
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Принятый закон определяет статус детских школ искусств и поднимает их с муниципального на региональный уровень.

“Это значит, что школам искусств больше не придется конкурировать за бюджетные средства с муниципальными образовательными и спортивными учреждениями”, – пояснил Володин.

Теперь за их финансирование, оснащение и кадровый состав будут отвечать не муниципалитеты, а региональные министерства культуры, отметил спикер Государственной Думы.

Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Основным критерием приема будут не результаты Единого госэкзамена, а талант, сказал Володин.

Он выразил уверенность, что принятый закон поможет сохранить традиционное для нашей страны качественное классическое образование в области искусств.

Законопроект на рассмотрение Госдумы внес в декабре 2020 года президент России Владимир Путин. Новые положения вступят в силу с 2023-2024 учебного года.

При поступлении в творческие школы приоритет получат одаренные поступающие. Такие образовательные учреждения смогут создаваться по одному или нескольким видам искусств.



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