Учёные: Дефицит цинка влияет на риск смерти от COVID-19

10.03.2021, 19:08, Разное

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Испанские учёные в ходе очередного исследования доказали, что при дефиците цинка, увеличивается риск смерти от COVID-19. Употребляя этот минерал, человек сможет защититься от самых тяжёлых форм коронавируса.

Авторы исследования проанализировали показатели цинка у 249 инфицированных SARS-CoV-2 пациентов, перешагнувших 65-летний рубеж. Учёные подчеркнули, что у каждого четвёртого ощущалась нехватка этого элемента. К тому же, дефицит необходимого минерала вызывает многие заболевания, такие как сахарный диабет, атеросклероз, болезнь Альцгеймера, неврологические и аутоиммунные патологии. По результатам научной работы, заражённые коронавирусом, в крови которых обнаружили низкий уровень цинка, не смогли побороть эту опасную болезнь.

Исследователи констатировали, что достаточный уровень цинка в организме снижает риск смерти из-за заражения коронавирусом, а вот его дефицит приводит не только к тяжёлым формам ковида, но и летальным исходам. Поэтому рекомендовано употреблять продукты с этим минералом и биологические добавки. Основные источники животного происхождения – это устрицы, крабы и лобстеры, говядина и свинина. Также цинком богаты бобовые, семена тыквы и кунжута, чечевица и киноа, овсяные хлопья и злаки.

Источник: www.medikforum.ru