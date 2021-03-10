Эксперт рассказал об отставании США от России в области ядерных вооружений

10.03.2021, 19:08, Разное

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Военный эксперт Шамиль Гареев сравнил потенциалы ядерных вооружений РФ и Соединенных Штатов. Несмотря на постоянное увеличение оборонного бюджета США, в их технологиях заметно отставание от российских аналогов.

Гонка ядерных вооружений с момента начала так называемой «холодной войны» между США и СССР, неоднократно тревожила весь мир, достигая критических форм противостояния. Однако за все это время Пентагон так и не смог создать боеголовки и технические средства, которые дали бы ему убедительное преимущество перед Россией. Такой вывод сделал авторитетный специалист в военном деле Шамиль Гареев.

Как отмечает эксперт, даже постоянные многомиллиардные американских властей в свой оборонный бюджет не помогли им превзойти достижения России. И сейчас, спустя десятилетия после начала соперничества в военной сфере между супердержавами, Вашингтон пытается все так же поспевать за достижениями инженеров РФ. Причем на данный момент США отстают уже не только от Москвы, но и от Пекина.

Все попытки уменьшить отставание своих ядерных вооружений от российских не увенчались для американцев успехом. Это при том, напоминает эксперт, что всего на военные нужды Белый дом потратил порядка 470 миллиардов долларов, что в разы больше. Чем финансирование ВВС и ВМФ РФ. Вместо реальных улучшений политикум США пытается постоянно сместить акценты в своей риторике.

Даже сейчас их инвестирование в устаревшее оборудование и системы не смогут наверстать упущенное, уверен Гареев. Однако в гиперзвуковых вооружениях, а также в милитаризации космического пространства все так же лидируют РФ и Китай, оставляя США почетное, но все же третье место.

Источник: riafan.ru