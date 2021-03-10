 

Звезда TikTok Даня Милохин похвастался покупкой первого автомобиля

10.03.2021, 19:08, Разное
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Звезда TikTok рассказал своим поклонникам, что он едет выбирать первый в своей жизни автомобиль. Позже Даня Милохин предложил фолловерам в микроблоге Instagram угадать, какой марки машину он выбрал.
Блогер опубликовал снимок, сделанный в авто, однако закрыл значок, чтобы подписчики его не увидели. Многие их них убеждены, что Даня Милохин будет ездить на машине немецкого производства. Некоторым даже показалось, что вдалеке в автосалоне они рассмотрели логотип Mercedes-Benz.

Ранее Даня Милохин признавался, что платил своему личному водителю по 20 тысяч в день. В результате, он заработал около 500 тысяч рублей в месяц. Тогда звезда TikTok не понимал, как должен оплачиваться подобный труд. Теперь он признается, что ведет счет своим доходам и старается «не сорить деньгами». Ежемесячный доход, как отметил блогер, у него всегда разных. Зарабатывает он от 2 миллионов рублей ежемесячно.

Источник: fedpress.ru



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