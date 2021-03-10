Отказ от курения полезен для психики

10.03.2021, 18:56, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Курение – важнейшая предотвратимая причина болезней и смерти. Половина курящих людей, не расставшихся с этой привычкой, умирает от его последствий.

Распространено мнение, что курение помогает справиться со стрессом и может быть своего рода «самолечением» для людей с расстройствами психики. Курильщики часто опасаются, что отказ от курения может усугубить психические проблемы и плохо отразиться на их социальной жизни.

С другой стороны, существуют биологические причины, по которым курение может плохо действовать на психическое здоровье: увеличивать раздражительность, способствовать развитию депрессии и тревожности. То есть, потенциально отказ от него может положительно сказаться на психике.

Чтобы уточнить влияние отказа от курения на психику, ученые проанализировали научные доказательства, представленные в 102 исследованиях, в которых участвовали почти 170 тысяч человек. За участниками исследований наблюдали не менее шести недель. Часть из них бросала курить, часть – продолжала.

Обзор показал, что люди, которые прекратили курить хотя бы на шесть недель, меньше страдали от стресса, симптомов депрессии и тревожности, чем те, кто не отказался от этой привычки. Те, кто бросил курить, ощущали больше положительных эмоций, их психологическое состояние было лучше.

Отказ от курения не ухудшил и качество социальной жизни людей. Некоторые данные указывают, что она даже стала немного лучше.

«Мы обнаружили, что отказ от курения был связан с небольшим или умеренным улучшением настроения. Этот эффект был сходным у людей с различными проблемами со здоровьем. Поэтому нет повода бояться, что у людей с нарушенной психикой будет ухудшение состояния, если они бросят курить», – сказала Гемма Тэйлор (Gemma Taylor) из Университета Бата, соавтор обзора.

Качество рассмотренных исследований не позволило ученым точно определить, насколько лучше становится психическое состояние людей после отказа от курения.