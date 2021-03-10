 

Россия откажется от Интернета из-за сбоев в его работе

10.03.2021, 18:15, Разное
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В Государственную думу внесен законопроект об отключении России от сети «Интернет». Инициатива призвана обеспечить гражданам качественный доступ к информации.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что в последнее время интернет не выполняет своих обязательств перед российскими пользователями и демонстрирует крайне нестабильную работу. Интернет-провайдеры несут дополнительные издержки, связанные с простоем оборудования и инфраструктуры, из-за неполадок в работе Сети.

Автор законопроекта Петр Толстой считает интернет морально устаревшим изобретением, которому Россия способна создать более технологичную замену.

– Сегодня несколько часов были недоступны сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации и Роскомнадзора. Американцы создали какую-то фигню, которая толком не работает. Но я подозреваю, что это была атака ЦРУ или репетиция ввода новых санкций против России. Сколько еще мы будем зависеть от идеологически чуждых нам вещей, созданных на Западе? В СССР не было никакого интернета и все прекрасно жили, слушали по радио «Пионерскую зорьку». Нужно перенимать опыт Китая или Северной Кореи, где есть только своя внутренняя сеть. Нам нужен наш отечественный продукт без чужеродной гомосятины, который невозможно будет взломать извне, — заявил депутат Петр Толстой.

В случае принятия законопроекта доступ к Всемирной сети для рядовых россиян будет прекращен. Выход в глобальный интернет останется только в государственных учреждениях. Бюджет сможет сэкономить дополнительно до 148 миллиардов рублей из-за прекращения технического обслуживания сетей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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