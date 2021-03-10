 

Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики в течение месяца

10.03.2021, 18:48, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что разработку программы по развитию Арктики надо завершить в течение месяца.

«Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок», – цитирует ТАСС Путина.

Глава государства подчеркнул, что это чрезвычайно важный вопрос и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы. «А с предложениями, которые сделал министр [по развитию Дальнего Востока и Арктики] я согласен. Прошу доработать, Михаил Владимирович [Мишустин, премьер-министр РФ], с учетом тех предложений, которые прозвучали», – поручил президент.

26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В том же месяце РФ завершила исследования для расширения внешних границ арктического шельфа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как РФ ответила на усиление НАТО в Арктике и почему арктический щит РФ и Китая напугал США.



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