 

Экспорт продовольствия впервые в новейшей истории РФ превысил импорт в 2020 году

10.03.2021, 18:48, Новости дня
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Россия в 2020 году стала нетто-экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия: страна впервые в новой истории экспортировала продукции АПК больше, чем импортировала, сообщила замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут.

«У нас в 2013 году импорт составлял 43 млрд долларов, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на 29,8 млрд долларов. Соответственно, у нас 2020 год – это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю», – сказала Лут в ходе парламентских слушаний в Госдуме, передает РИА «Новости».

Накануне в федеральном центре «Агроэкспорт» Минсельхоза сообщили, что российский экспорт продукции АПК в прошлом году стал рекордным в современной истории: в другие страны было поставлено 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на 30,7 млрд долларов, что на 20% больше по сравнению с 2019 годом

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что помогло российскому продовольствию за рубежом и есть ли потенциал для роста его экспорта в дальнейшем.



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