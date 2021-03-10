18-летний сын Сергея Бодрова-младшего выпустил первый рэп-альбом

10.03.2021, 18:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дети Бодрова-младшего живут непубличной жизнью и отказываются от любых интервью. Из-за этого об их жизни известно крайне мало: дочь актера, 22-летняя Ольга Бодрова получила актерское высшее образование в ГИТИСе, а в августе прошлого года вышла замуж за актера Сергея Быстрова. Про ее младшего брата, 18-летнего Александра Бодрова, который появился на свет за месяц до исчезновения Сергея Бодрова-младшего, до сегодняшнего дня не было в сети никакой информации.

Оказалось, что парень частично пошел по стопам отца и избрал творческую профессию — музыку. Он пишет треки под псевдонимом sanCheezeS. В начале этого года он основал группу Crack Squad, а на днях выпустил свой первый рэп-альбом “Реп мастерская”. В него вошли пять треков: “Во второй половине дня”, “Сборище”, “Реп мастерская”, “Злой и грубый” и “Суровая rоссия”.

Александр Бодров

Кстати, свою музыкальную карьеру Александр начал еще в прошлом году: в июле он записал рэп в соавторстве с музыкантом Manager с критикой деятельности мэра Москвы Сергея Собянина и Правительства Москвы. Часть композиции звучит так:

Всем привет, я Серега Собянин,

Все Садовое засадил цветами.

Прикоп у дома это очень удобно.

Клумб в Москве стало так много.

Повторюсь, я Собянин Серега,

Мне респектуют Тимур и Леха.

Напомним, Сергей Бодров-младший погиб в 2002 году вместе со съемочной группой своего фильма “Связной” в результате схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Все это время мать Ольги и вдова Сергея – известный телевизионный режиссер Светлана Бодрова – отказывалась от интервью и участия в передачах, посвященных мужу. Исключение сделала в 2017 году, дав большое интервью сайту Colta.ru. В частности, о том, как познакомилась с Бодровым: на тот момент Сергею было 26, Светлане – 30, и она полетела на Кубу вместе с программой “Взгляд”:

Садясь в самолет, я ненавидела “Взгляд” и всех этих людей, с которыми мне придется почему-то провести свой отпуск. Ну и я им не понравилась. Но вдруг каким-то образом в самолете мы с Кушнеревым разговорились. Потом он мне рассказал, что подумал: ну да, вроде не дура, можно и поговорить. А лучший друг Кушнерева – Бодров. И в самолете они рядом сидели… Мы вдруг как начали с ним разговаривать… Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: “Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад”. Мы, знаете, были как неотлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь.

Интервью HELLO! c Сергеем Бодровым-старшим – “После трагедии ты не можешь быть счастливым, но ты можешь продолжать работать” – читайте здесь.

Сергей Бодров-младший встречает жену из роддома после рождения Александра Вдова Сергея Бодрова-младшего – Светлана, и их дети – Ольга и Александр