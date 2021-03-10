“Приход Байдена открывает возможность углубить партнерство США и Украины”. Презентовано обращение украинских и американских деятелей к правительствам двух стран

10.03.2021, 18:22, Новости дня

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10 марта на Киевском форуме по безопасности презентовали обращение украинских и американских политиков, дипломатов и экспертов к правительствам США и Украины.

Документ под названием “12 пунктов для укрепления стратегического партнерства Соединенных Штатов Америки и Украины” обнародовали на сайте форума.

Авторы обращения считают, что “приход [президента США] Джо Байдена и новой американской администрации открывает возможность углубить стратегическое партнерство и обязательства между Соединенными Штатами и Украиной, а также продвигать интересы обоих государств”.

Они подчеркивают, что Байден поддерживает Украину, а президент Владимир Зеленский и украинская власть “ясно заявили о заинтересованности и преданности тесным отношениям с США”.

В обращении сказано, что план по укреплению партнерства между странами должен основываться 12 ключевых элементах.

В частности, речь идет о взаимной приверженности укреплению демократических ценностей, поддержке тесного диалога между странами, проведении консультаций о возвращении Украине оккупированного Россией Крыма, сотрудничестве в противодействии российской дезинформации и пропаганде, устранении чрезмерного влияния олигархов в Украине.

Кроме того, авторы документа подчеркивают, что США и Украина должны консультироваться в вопросе формирования единой трансатлантической позиции против завершения трубопровода “Северный поток – 2”.

“Соединенные Штаты и Украина должны сотрудничать для продвижения интеграции Украины в НАТО и достижения конечной цели Киева – членства в НАТО. США должны твердо придерживаться политики “открытых дверей” НАТО и давать Киеву советы, как лучше подготовиться к членству. Украина должна взять на себя обязательства провести необходимые реформы и осуществить практические шаги, которые приведут ее военные и другие структуры безопасности и обороны в соответствие со стандартами и нормами НАТО. Членство Украины в НАТО укрепит Североатлантический Альянс, будет способствовать историческому объединению Европы и создаст предпосылки для трансформации отношений с Россией”, – добавили авторы документа.

https://www.facebook.com/ksfopenukraine/videos/281233683634400/

Обращение подписали несколько десятков украинских и американских политиков, дипломатов, общественных деятелей и экспертов. Среди подписантов с украинской стороны – глава форума, премьер-министр Украины Яценюк, заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк, бывшие секретари Совета нацезопасности и обороны Украины Владимир Горбулин, Александр Турчинов и Андрей Парубий, с американской – экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Мари Йованович, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор, а также члены Конгресса США.

Киевский форум по безопасности – международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности. Был основан в 2007 году Фондом “Открой Украину” Арсения Яценюка.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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