На вакцинацию от COVID-19 записались 200 тыс. украинцев

10.03.2021, 18:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По состоянию на 10 марта число украинцев, которые записались на вакцинацию от COVID-19, достигло 200 тыс. Об этом “Радио НВ” заявил руководитель проекта “Дія” Мстислав Баник.

По его словам, перед тем, как пригласить человека на прививку, приложение “Дія” может запросить подтверждение региона проживания.

“Скорее всего, мы спросим, точно ли для человека этот регион еще актуален – мало ли что может случиться, человек может переехать и тому подобное. И второе – мы предложим выбрать пункт прививки, дату и время, ведь не все больницы проводят прививки, есть определенные пункты вакцинации”, – пояснил Баник.

Он отметил, что кроме оповещения в приложении, каждому, кто дождался своей очереди на вакцинацию, поступит звонок от семейного врача, если с ним был заключен договор.

“В чем особенность семейных врачей? Они непосредственно, когда будет прививка, сами еще дополнительно позвонят человеку. Мы вышлем уведомление, семейный врач позвонит и также предложит записаться, выбрать дату и время, вы продиктуете, и он запишет”, – уточнил Баник.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 10 марта в Украине вакцинировали почти 23,5 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужашие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта в Украине стартовала запись на вакцинацию. На 9 марта заявки подали более 190 тыс. украинцев, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина в рамках инициативы COVAX бесплатно получит 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech, сообщили в ЮНИСЕФ 2 марта.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

—