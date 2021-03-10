Ани Лорак показала “сладкие минуты счастья” с дочерью

10.03.2021, 18:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 10 марта разместила в Instagram совместные фото с девятилетней дочерью Софией.

На снимках мать и дочь запечатлены в объятиях друг друга, сидя на диване. Певица во время съемки была одета в серую свободную кофту и черные брюки, а ее дочь позировала в пижаме с принтом мультипликационного героя.

“Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья”, – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

София (2011) – дочь певицы и украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу. Супруги развелись в 2019 году после девяти лет семейной жизни. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

5 марта 2021 года певица появилась вместе с дочерью и бывшим супругом на публичном мероприятии, а накануне Налчаджиоглу отдыхал в Буковеле вместе со своей новой избранницей Лилией.

—