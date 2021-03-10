 

Заседание СНБО перенесли на 11 марта – СМИ

10.03.2021, 18:22, Новости дня
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Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины перенесли на 11 марта. Об этом 10 марта сообщило агентство “Укринформ” со ссылкой на источники в Офисе президента.

По данным собеседников, повестка “не очень известна”, но они напомнили, что на заседании СНБО 26 февраля был подписан вопрос о подготовке стратегии возвращения Крыма, для голосования за который должны были собраться через две недели. Кроме того, на прошлом заседании СНБО предлагали продолжить принимать решения о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.

9 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что следующее заседание состоится 12 марта.

Издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщило, что заседание состоится в 15.00. По данным источников издания, кроме решений о лишении званий, СНБО намерен также рассмотреть вопрос выполнения государственного оборонного заказа. 

Последнее заседание СНБО состоялось 26 февраля. На нем приняли санкции в отношении 10 бывших топ-офицеров страны, предавших Украину, в том числе против экс-главы Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Перед этим 19 февраля СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи кума президента РФ, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Еще раньше СНБО решил применить ограничения против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Санкции предусматривают лишение лицензий телеканалов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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