В Киевском СИЗО отсутствуют надлежащие материально-бытовые условия и собственные койко-места для заключенных – прокуратура

10.03.2021, 18:22, Новости дня

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Киевская городская прокуратура во время проверки, которую проводили в феврале – марте, в Киевском следственном изоляторе обнаружила грубые нарушения правил содержания заключенных. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры на своей странице в Facebook.

В прокуратуре подчеркнули, что установлено грубые нарушения требований законов Украины, а именно: “О предварительном заключении”, “Основы законодательства Украины о здравоохранении”, “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения”, Уголовно-исполнительного Кодекса Украины, Кодекса гражданской защиты Украины и другого законодательства в этой сфере.

“Администрация следственного изолятора нарушает требования законодательства относительно раздельного содержания различных категорий заключенных. В учреждении отсутствуют надлежащие материально-бытовые условия для содержания большинства заключенных, имеют место факты перенаполнения камер и отсутствия собственных койко-мест у заключенных”, – говорится в сообщении.

Почти во всех камерах СИЗО обнаружили запрещенные к использованию заключенными предметы, добавили в прокуратуре.

По факту нарушений прокуратура отправила акты реагирования в Минюст Украины и Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4295019707176025

Работники секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека 5 марта посетили Киевский следственный изолятор и выявили нарушения в обращении с осужденными и лицами, взятыми под стражу.

В январе 2020 года представители омбудсмена уже проверяли Киевский следственный изолятор. Тогда они обнаружили, что в некоторых камерах нет стекла в окнах и не работает отопление. Заключенные вынуждены были закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. Во время этого визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом.

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