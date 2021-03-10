Володин поручил ускорить работу над законом о расширении партсписков

10.03.2021, 18:20, Разное

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По словам Володина, депутатский корпус будет рассматривать этот законопроект в марте. “Или у вас планах его рассмотреть в течение весенней сессии?” – обратился спикер ГД к главе комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой.

Инициатива имеет отношения к предстоящим выборам в Госдуму, отметил спикер. “Правильно было бы, чтобы правила были бы понятны заранее”, – добавил председатель ГД.

Он поручил комитету ускорить проведение консультаций и работу с фракциями по законопроекту. Необходимо как можно быстрее вынести вопрос на рассмотрение, сказал Володин.

Ранее в беседе с журналистами спикер ГД отметил, что расширение федеральной части партсписков даст больше возможностей для оппозиционных партий и добавит им устойчивости. “Избирательная кампания может получиться более эффективной», — считает Володин.