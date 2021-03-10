Павел Прилучный показал 8-летнего сына в инвалидном кресле

10.03.2021, 18:18, Разное

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Павел Прилучный заставил своих подписчиков в Instagram понервничать, так как показал в сторис своего 8-летнего сына в инвалидной коляске. Тимофей сидел за столом и что-то сосредоточенно рисовал.

После того, как Павел Прилучный оформил развод с Агатой Муцениеце, за их личной жизнью тщательно следят поклонники. Актеры часто показывают на своих страницах старшего сына и дочь, которые уже стали звездами их микроблогов. Недавно артистка в YouTube-программе пожаловалась, что не может отучить 8-летнего наследника от сладкого. Она переживает, что употребление таких продуктов негативно скажется на здоровье Тимофея.

Кадры, сделанные Павлом Прилучным, испугали фолловеров. Они уже забили панику, но оказалось, что с ребенком все в порядке. 8-летний сын актеров просто пришел на съемки к отцу, а инвалидное кресло это реквизит, необходимый для работы. Тимофей решил, что будет интересным посидеть на нем и порисовать, пока он ждет знаменитого отца.

Источник: radiokp.ru