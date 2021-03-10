 

Учёные: Снижение физических нагрузок увеличило количество депрессий во время пандемии

10.03.2021, 18:18, Разное
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Американские учёные провели исследования среди сотен студентов колледжей. Было выявлено, что снижение физических нагрузок увеличило количество депрессий во время коронавирусной пандемии.
Исследователи из Калифорнийского университета (Сан-Диего) рассказали, что пандемия COVID-19, снизив физическую активность молодых людей, повлияла на их психическое здоровье. Так, ежедневное общение с экранными гаджетами выросло вдвое, составив около 5-6 часов, а вот физическая нагрузка существенно сократилась.

Было доказано, что существенное снижение физической активности во время COVID-19 вызвало высокие показатели депрессии. Так, с уменьшением количества шагов от 10 тысяч до 4, уровень депрессии увеличился в два раза: с 32 процентов до 61.

Источник: glas.ru



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