Двусторонние отношения России и КНР на Ближнем Востоке вытесняют США из региона

10.03.2021, 18:18, Разное

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Разворот внешнеполитического курса РФ в сторону Китая положительно влияет на международную обстановку и укрепляет позиции Москвы в странах Ближнего Востока, информирует информационное агентство Regnum.

Москва в последнее время стала играть важную стратегическую роль в процессах, происходящих в Азии. На это указывает приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на конференцию по связям между Центральной и Южной Азией.

Отдельно журналисты указали на потепление в российско-китайских отношениях. Двустороннее сотрудничество, помимо прочего, включает в себя и военно-политическую составляющую.

КНР имеет единственную военную базу за пределами страны — в Джибути, на берегу Красного моря. РФ же имеет военные базы в сирийских Тартусе и Хмеймиме, оборудованные для борьбы с террористами ИГ (Организация запрещена в РФ Верховным Судом). В 2020 году было заявлено о полном разгроме группировки на территории Сирии усилиями ВКС РФ, спецназа и «ЧВК Вагнера». Теперь эти базы используются для полного уничтожения радикалов на территории страны. Однако базы могут использоваться и в других целях.

Также в скором времени открывает пункт военно-технического обеспечения ВМФ в Судане. Тем самым Москва и Пекин фактически взяли под контроль Суэцкий канал, который ранее использовали США для экспорта нефти из Саудовской Аравии.

Сложившаяся в районе стратегического морского канала ситуация стала своего рода ответом США на военно-морское доминирование в Океании, подчеркивают авторы Regnum.