 

Вирусолог: От коронавируса придется прививаться регулярно

10.03.2021, 17:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Коронавирусная инфекция, скорее всего, никуда не уйдет из человеческой популяции. Но вирус не сильно мутирует и не надо будет каждый сезон разрабатывать вакцину от новых штаммов, сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Профессор Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Адам Годзик полагает, что в будущем COVID-19 станет для мира сезонным заболеванием, подобным гриппу. Он подчеркнул, что возможно коронавирус будет постоянно мутировать, и человечеству придется регулярно разрабатывать против него вакцину.

«Не думаю, что каждый сезон нам придется разрабатывать новую вакцину от коронавируса. Мы уже больше года сталкиваемся с мутацией внутри этого вируса, но, тем не менее, вакцина, по крайней мере «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, эффективна против британского и других разных штаммов», – говорит Зуев.

Несмотря на то, что уже зафиксировано несколько тысяч мутационных событий в возбудителе коронавируса, он особо «не поменял своего лица», объясняет вирусолог. То есть он остался абсолютно таким же возбудителем, как и в самом начале – оказался подвергнут действию вакцины и так далее.

«Мутационные процессы – это одно, а способность вакцины действовать на возбудитель – другое. Первое – это событие, которое представляет большой интерес для молекулярных вирусологов. А что касается людей, которые должны защищаться от нападения этого вируса, то они могут быть спокойны, потому что вакцины, которые хорошо приготовлены, являются достаточно эффективными», – уверен Зуев.

При этом врач согласился, что, скорее всего, COVID-19 уже никуда не денется из человеческой популяции и встанет в ряд пневмотропных вирусов (ОРВИ, грипп и другие).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выразила опасения, что и прививаться от коронавируса придется постоянно, подчеркнув, что ни мир, ни РФ пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита.

«Да, я согласен, что и прививаться придется постоянно, как от гриппа. Лично я каждый год иду и прививаюсь против гриппа, хотя и проработал с ним в обнимку сорок лет. И, естественно, все те, кто регулярно прививаются, имеют неоспоримые преимущества. Это и коронавируса будет касаться. То есть люди уже защищены от данного возбудителя, и если все-таки штаммы как-то видоизменятся, человек все равно будет иметь некую защиту», – заключил вирусолог.

В начале марта президент Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Больше разнообразия — из-за обвинений в расизме берлинский балет откажется от «устаревших» традиций

31.12 / Новый год без фейерверков — голландцев призывают сдавать ракетницы в полицию

19.01 / Не любят менять своего мнения – Yle объяснил, почему в Кремле никак не комментируют беспорядки в Вашингтоне

11.07 / У Чехии восемь лет был собственный Джеймс Бонд в России?

03.07 / США предложили обсудить роль РФ на саммите G7

11.02 / На Донбассе снайпер вооруженных сил РФ убил украинского военного

15.07 / Меркель и Путин обсудили ситуацию на Донбассе

19.11 / В Общественной палате заявили о росте в обществе ожиданий от НКО

03.08 / Глава Минздрава рассказал о мерах безопасности в Сочи и Абхазии

03.08 / У «премьера» Косово выявили коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска