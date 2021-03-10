Путин заявил, что россиян не будут удерживать от поездок за границу

10.03.2021, 17:58, Новости дня

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Российские власти не намерены искусственно удерживать граждан страны, желающих отдохнуть за границей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, они уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом», – цитирует главу государства РИА «Новости».

По его словам, во многих странах, где россияне обычно отдыхают, наблюдается непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее министр иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде заявил, что власти страны намерены открыть границы для всех, включая россиян.