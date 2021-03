Селена Гомес о завершении музыкальной карьеры, рехабе и поиске любви

10.03.2021

За пару дней до релиза нового мини-альбома Revelación 28-летняя Селена Гомес стала главной героиней нового номера Vogue. Многие его уже назвали историческим: обложку сняла Надин Ижевере, фотограф из Лондона ямайско-нигерийского происхождения. Надин стала первой темнокожей женщиной, которая сделала обложку американского Vogue.

Съемку в испанском стиле сопроводило большое интервью с Селеной, в котором были подняты разные темы — от творчества до ментального здоровья. В частности, Селена намекнула, что хотела бы вскоре завершить музыкальную карьеру из-за отсутствия отклика от аудитории:

Трудно продолжать заниматься музыкой, когда люди не воспринимают тебя всерьез. У меня бывали моменты, когда я говорила себе: “Какой в этом смысл? Почему я продолжаю делать это?” Я чувствовала, что песня Lose You to Love Me – лучшая из тех, что я когда-либо выпускала. Но для некоторых людей этого всё ещё недостаточно. Я думаю, есть множество людей, которым нравится моя музыка. И за это я им очень благодарна. Я продолжаю стараться и думаю, что в следующий раз, когда я запишу альбом, всё будет по-другому. Я хочу попробовать выпустить еще один релиз, прежде чем “уйду на пенсию”.

Свой дебютный альбом Kiss & Tell певица выпустила в 2009 году. Позже она записала три сольных пластинки, две из которых заняли первую строчку хит-парада Billboard-200, и два релиза в составе группы Selena Gomez & the Scene. Селена намекнула, что хотела бы расти в актерском амплуа, но ей надоели типажи “девочки из Disney”:

Я еще не прикоснулась даже к поверхности того, чем хочу заниматься. Я хочу получать те роли, с которыми мне будет нужна помощь. Не могу дождаться момента, когда режиссер увидит, что я способна на то, чего никто никогда не видел.

Также Селена вспомнила о периоде в ее жизни, когда она лечилась в реабилитационной клинике. Несколько лет назад ей диагностировали аутоиммунное заболевание — системную красную волчанку, из-за которого организм певицы вырабатывает антитела, атакующие здоровые клетки. В сентябре 2017 года Селена Гомес призналась, что ей пересадили почку близкой подруги Франсии Раисы, поскольку многочисленные курсы химиотерапии не помогали. А осенью 2018 года она попала в больницу с нервным срывом, когда узнала, что волчанка начала поражать трансплантированную почку. Выписалась она только к Новому году. Позже проблемы с ментальным здоровьем продолжали напоминать о себе: в ноябре 2019 года у Селены случилась паническая атака на American Music Awards.

Я знала, что не смогу жить дальше, пока не научусь прислушиваться к себе, когда действительно нуждаюсь в помощи…

Когда Селене год назад диагностировали биполярное расстройство, она ограничила свое время в социальных сетях — кстати, о проблеме интернет-зависимости она рассказывала в другом своем интервью для WSJ в январе прошлого года:

Однажды утром я проснулась и заглянула в свой Instagram, как делает большинство людей. Тогда я поняла, что с меня хватит. Я устала читать ужасные вещи, устала следить за чужими жизнями. После ухода из соцсетей я мгновенно почувствовала свободу. Я занималась только своей жизнью и была невероятно счастлива из-за этого.

Лишь вскользь девушка упомянула о том, насколько трудными были ее отношения с Джастином Бибером, с которым она рассталась в 2018 году:

Я начинала думать о своих отношениях и задавала себе вопрос: “Что я делаю со своей жизнью? Она превращается в бесконечную спираль”.

И добавила, что хочет найти человека, который заинтересуется ею вне зависимости от ее популярности:

Я не могу просто встретиться с кем-то и в процессе общения узнать, нравлюсь ли я ему. Честно говоря, я просто хочу начать все сначала. Хочу, чтобы все было совершенно по-новому. Я хочу, чтобы кто-то любил меня вот такую обычную.