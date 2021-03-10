В кабинете министров США главное — этническая принадлежность

10.03.2021, 17:38, Новости дня

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Министерство внутренних дел США впервые возглавит представительница коренных народов Америки — Дебра Холанн, подчёркивают американские СМИ. При этом, как отмечает Fox News, никто не задаётся вопросом, как Холанн намерена использовать свою власть. Телеведущий Такер Карлсон высмеивает восторги по поводу национальности нового министра, указывая на её норвежские корни.

Администрация Джо Байдена выбрала экс-конгрессмена от Нью-Мексико по имени Деб Холанн новым министром внутренних дел. И это не пустяковая должность. Смейтесь сколько угодно, но Министерство внутренних дел управляет примерно пятой частью всей площади Соединённых Штатов. У министерства 70 тысяч сотрудников и огромный бюджет. То есть управлять всем этим — значит иметь большую власть. Как же Деб Холанн планирует использовать всю эту новую власть? Никто её об этом не спросил. Все слишком заняты чествованием её внешности.

ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Конгрессмен Деб Холанн сегодня предстала перед сенаторами для утверждения своей кандидатуры. Если её утвердят, она войдёт в историю как первая коренная американка в кабинете министров.



CNN: Она будет первой коренной американкой в кабинете министров, если её утвердят…

В этом отношении её кандидатура историческая. Она станет первой коренной американкой в этой должности. Министерство внутренних дел, конечно же, управляет государственными землями, племенными землями. Так что многие демократы будут в восторге от этого выбора.

Какой восторг: Деб Холанн — коренная американка! Такова позиция CNN. Они не объясняют, почему это должно вызывать такой восторг. Но это хороший вопрос: отчего такой восторг? Никто из нас не выбирал, кем родиться. Это не наше свершение и не наша заслуга. Так что представляется немного странным впадать в «восторг» по поводу случайных обстоятельств рождения. Насколько сильно восторгался бы CNN, если бы Деб Холанн была необычайно высокого роста, или рыжеволосая, или левша от рождения? Хорошая новость для Деб Холанн заключается в том, что, поскольку она родилась такой, какой родилась, никому не позволительно её критиковать. Вот как это объяснил MSNBC.

ДЖОЙ РИД, ведущая MSNBC: Они отчаянно стремятся начать контратаку против президента-демократа. На данном этапе сгодились бы любые старые нападки, но мы ведь говорим о республиканцах! Поэтому они, как обычно, выбирают женщин и небелых — и набрасываются на них. Итак, несколько республиканцев решили выбрать своими мишенями предложенных Байденом небелых кандидатов на министерские посты. Таких как Деб Холанн.

Вот кто такая Деб Холанн — небелый человек. Самое важное в Деб Холанн — это её этническая принадлежность. Об этом в один голос заявляет вся наша интеллектуальная элита.

Но поскольку мы здесь играем в политику, основанную на групповой принадлежности… Это отвратительная политика, тупая и аморальная, и нам жаль, что приходится этим заниматься. Но поскольку мы всё-таки в это играем, справедливо было бы задать кое-какие дополнительные вопросы. Деб Холанн называет себя коренной американкой. С другой стороны, фамилия Холанн звучит очень по-скандинавски. Это очень заметно тем из нас, у кого тоже скандинавские фамилии. Так что же здесь происходит?

На самом деле Деб Холанн ничуть не в меньшей степени скандинавка, чем коренная американка. Её отец был норвежцем. А это значит, что ко всему прочему Деб Холанн — первый американский министр внутренних дел норвежского происхождения со времён Томаса Клеппе, служившего в администрации Форда почти полвека назад.

По-своему, тихо и задумчиво, скандинавское сообщество — уж мы-то знаем! — сияет от гордости. Наконец-то один из наших пробился! Маленькие девочки с фамилиями вроде Ларссон, Хансен или Даль будут смотреть совещания кабинета министров на CSPAN, зная, что у них тоже есть шанс когда-нибудь контролировать пятую часть наземной территории США. Когда Деб Холлан будет говорить, она будет говорить за миллионы американских норвежцев. За людей, чьи предки были в Америке более тысячи лет! Теперь их голоса могут быть услышаны. Деб Холанн — героиня нордических народов! В нашей сауне ей всегда рады!

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года.