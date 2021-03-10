«Место женщины — на кухне» – WP рассказала, как Burger King отметил 8 Марта спорным лозунгом

10.03.2021, 17:38, Новости дня

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На 8 Марта британское отделение Burger King решило выступить в Twitter в поддержку женщин-поваров, которые работают преимущественно в мужской индустрии, и представило программу стипендий для своих сотрудниц. Правда, кампания проводилась под спорным лозунгом «Место женщины — на кухне», что вызвало возмущение в соцсетях и сомнения в успехе инициативы, пишет The Washington Post.



Reuters

В Международный женский день 8 Марта компания Burger King решила осветить проблему гендерного неравенства в ресторанном бизнесе с помощью рекламы стипендий на обучение для женщин-поваров и твита с заявлением «Место женщины — на кухне». Инициативу восприняли не очень хорошо, пишет The Washington Post.

Пост, который британское подразделение компании опубликовало в понедельник, вызвал большую волну возмущения — критики посчитали, что Burger King использовал «сексистский стереотип в качестве кликбейта». Позже в тот же день компания разместила в своём Twitter извинения и удалила изначальную публикацию из-за «оскорбительных комментариев» в ветке обсуждения.

— Burger King (@BurgerKingUK) March 8, 2021

Burger King: «Мы услышали вас. Мы совершили ошибку с публикацией изначального твита и сожалеем об этом. Нашей целью было привлечь внимание к тому факту, что женщины составляют только 20 процентов среди профессиональных поваров на кухнях в Великобритании, и помочь изменить эту ситуацию с помощью стипендий на обучение по специальности «кулинария». В следующий раз мы будем больше стараться».

Как отмечает The Washington Post, в тот же день Burger King Foundation, американское некоммерческое подразделение компании, опубликовало рекламу с теми же выражениями в печатной версии газетыThe New York Times. Фраза «Место женщины — на кухне» была напечатана крупным шрифтом и занимала большую часть всего объявления.

«Рестораны высокой кухни, закусочные на колёсах, отмеченные наградами кухни, кухни, работающие только на доставку, кухни Burger King. Если где-то есть профессиональная кухня, женщины должны быть там. Но угадайте, кто сегодня заведует этими кухнями! Вот именно. Сегодня женщины занимают лишь 24 процента от позиций поваров в США. Хотите знать, сколько шеф-поваров? Здесь число женщин падает до менее чем 7 процентов», — цитирует рекламу издание.

Согласно официальному сайту, проект компании H.E.R. Scholarship в США обещает по $25 тыс. двум сотрудницам Burger King или франшизы, которые планируют поступить на обучение на двухгодичные или четырёхгодичные кулинарные курсы или в университет на 2022—2023 учебный год. У женщин должен быть диплом об окончании школы, внушительный опыт работы, а также доказательства финансовой малообеспеченности. Схожие программы будут реализовываться в Великобритании и Мексике.

Как сказала представитель Burger King Адрианна Лориселла, компания настроена «помочь женщинам пробиться в кулинарной среде, где преобладают мужчины», но было ошибкой не включить полное объяснение этой цели в изначальный твит.

Ники Уинтерс из города Вудлэнд, штат Северная Каролина, имеет большой опыт работы на профессиональных кухнях. Она говорит, что нередко сталкивалась с дискриминацией: неравной оплатой, постоянным ощущением, что ей нужно показывать себя лучше, чем коллеги-мужчины, сексуальными домогательствами и отказами в повышениях.

«Моя непосредственная реакция на заявление Burger King была такая: «Да, чёрт возьми, наше место — на кухне». Но, думаю, на это повлияли мой опыт и знание, что на позициях шеф-поваров работает очень мало женщин, особенно если говорить об элитных ресторанах», — поделилась Уинтерс. Однако она считает, что стипендия мало чем может исправить ситуацию — куда эффективнее было бы нанимать больше женщин и способствовать их повышению. «Ещё я бы очень хотела, чтобы все крупные работодатели платили своим сотрудникам зарплату, соответствующую прожиточному минимуму, потому что это поможет людям куда больше, чем парочка стипендий», — считает американка.

The Washington Post напоминает, что Burger King далеко не в первый раз удивляет аудиторию спорной рекламой. В 2019 году новозеландское подразделение опубликовало в Instagram видео о новых бургерах с вьетнамским сладким соусом чили, в котором посетители пытались есть огромными красными палочками. После того как пользователи возмутились, что ролик расистский, компания удалила пост и извинилась.

В 2018 году, в период чемпионата мира по футболу, российское подразделение Burger King разместило в Twitter предложение выплатить $50 тыс. и предоставить пожизненный запас воперов девушкам, «которые забеременят от звёзд мирового футбола», чтобы страна могла заполучить «лучшие футбольные гены». Компания опять-таки удалила публикацию и извинилась.

Эксперт по управлению бизнесом из Университета Вирджинии Тами Ким утверждает, что когда бренды пытаются апелировать к определённой маргинализованной прослойке, но при этом используют стереотип, такие рекламные кампании чаще всего вызывают отторжение. В случае Burger King, хотя компания выступила в поддержку женщин, инициатива провалилась, потому что в основе её лежала сексистская идея. Как показывают исследования, женщины чаще всего избегают брендов, использующих подобную рекламу, даже если инициатива разработана в их пользу.