Европарламент лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности — теперь наступает неопределённый и длительный судебный этап

10.03.2021, 17:38, Новости дня

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Депутаты Европарламента проголосовали за лишение Карлеса Пучдемона и двух его соратников, бывших членов каталонского правительства, депутатской неприкосновенности, передаёт TVE. Теперь в этой истории, как отмечает испанский канал, наступает неопределённый и почти наверняка длительный судебный этап.

Как мы уже сообщили, нам только что поступила информация о том, что Карлес Пучдемон и два его бывших министра Антони Комин и Клара Понсати лишились депутатской неприкосновенности. Об этом заявили в Европарламенте.

Сейчас в Брюсселе находится Марта Карасо. Марта, расскажите нам, как завершилось голосование.

МАРТА КАРАСО, корреспондент TVE: Добрый день! Голосование началось в 9 часов, и результат оказался более или менее ожидаемым — таким, каким его предсказывали те немногие евродепутаты, которые вчера не побоялись сделать какие-либо прогнозы.

В итоге по делу Карлеса Пучдемона 400 человек высказались за снятие депутатской неприкосновенности, 248 проголосовали против, 45 воздержались. А по делам бывших министров было некоторое перераспределение голосов. Проголосовавших «за» оказалось чуть-чуть больше — 404 человека, 247 проголосовали против, 42 воздержались.

В любом случае, несмотря на эту разницу в голосах, решение то же самое. Они лишаются депутатской неприкосновенности, причём это решение вступает в силу немедленно, то есть сейчас здесь, в Европарламенте, завершается этап с запросом в высшую инстанцию, который отчасти по вине пандемии затянулся почти на год.

Голосование было тайным. Однако, по всей видимости, среди проголосовавших «за» — Европейская народная партия, большинство социалистов, большая часть либералов, а также консерваторы, в том числе Vox.

Тем не менее левые партии, среди которых «Объединённые левые» и Podemos, объявили, о том, что будут голосовать против. И именно так они и поступили. В результате имеем то, что имеем: лишение депутатской неприкосновенности вступает в силу практически с настоящего момента.

Марта, какие варианты развития событий теперь открываются перед Карлесом Пучдемоном и его двумя бывшими министрами?

МАРТА КАРАСО: Ну, во-первых, завершается этап с запросом в высшую инстанцию, в Европарламент, и начинается судебный этап. Дело в том, что они теперь оказались в таком же положении, как и все остальные граждане: в их отношении органы правосудия могут применять меры, проводить расследования. Кроме того, они могут попасть под суд: в случае с Карлесом Пучдемоном и Антони Комином — в Бельгии, а в случае с Кларой Понсати — в Шотландии.

И что же может произойти далее? Например, в отношении Карлеса Пучдемона здесь, в Бельгии, местные органы правосудия могут возобновить процесс, который прервался в январе прошлого года, когда они (Пучдемон и Комин. — ИноТВ) получили статус евродепутатов, а следовательно, и депутатскую неприкосновенность. В рамках этого процесса рассматривался европейский ордер на арест, который выдал судья Пабло Льярена и в котором озвучено прошение об их экстрадиции в Испании.

Дело в том, что сейчас могут произойти два события. Во-первых, Льярена планирует поднять в Суде Европейского союза вопрос о критериях работы европейских ордеров на арест, поскольку Бельгия уже не в первый раз отказывает Испании в этом вопросе.

Во-вторых, уже было объявлено, и на пресс-конференции, которая состоится через пару часов, будет подтверждено, что они (Пучдемон и его соратники. — ИноТВ) обратятся в суд Люксембурга. А этот суд в случае, если он примет обеспечительные меры, может парализовать действие европейского ордера на арест. Так что начинается неопределённый и почти наверняка длительный судебный этап.

Дата выхода в эфир 09 марта 2021 года.