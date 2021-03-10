 

«Подайте на новый фильм» – мошенники обобрали немку, сыграв на её чувствах к Энтони Хопкинсу

10.03.2021, 17:38, Новости дня
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Немка потеряла несколько тысяч евро, попавшись на удочку мошенников в интернете, пишет Westfälische Nachrichten. По данным издания, женщина поверила, что обменивается в соцсетях сообщениями с известным актёром Энтони Хопкинсом. Когда обладатель премии «Оскар» написал, что нуждается в средствах для съёмки нового фильма, она с готовностью перевела деньги на указанный счёт — и лишь потом догадалась, что её обманули.


Reuters

Нуждается ли Энтони Хопкинс в деньгах? Таким вопросам задалась немецкая газета Westfälische Nachrichten в статье о мошенничестве в интернете.

Как пишет издание, поклонница известного британского и американского актёра стала жертвой бессовестного обмана на просторах мировой паутины, в результате которого она лишилась нескольких тысяч евро. Жительница Майнерцхагена под Люденшайдом попалась на удочку мошенников, поверив, что обменивается в социальных сетях сообщениями с известным актёром, под видом которого в интернете действовали преступники.

Общение постепенно становилось всё более тесным и активным, и в какой-то момент человек, выдающий себя за обладателя премии «Оскар», дал почитательнице творчества Энтони Хопкинса понять, что актёр якобы нуждается в средствах на съёмки нового фильма.

Женщина сразу с готовностью начала переводить деньги на указанный счёт. О том, что её обманули, она догадалась уже после того, как лишилась нескольких тысяч евро, подчёркивает Westfälische Nachrichten.

По версии полиции, пострадавшая от действий мошенников немка привлекла внимание преступников тем, что выложила в Instagram фотографию Энтони Хопкинса, отметив её сердечком.

Полиция советует гражданам проявлять особую осторожность при романтическом общении в сети. Westfälische Nachrichten также предостерегает читателей о том, что фотографии звёздных знаменитостей в изобилии присутствуют в интернете, а преступники часто играют на чужих чувствах. Иногда они «воруют личность» у знаменитых актёров, иногда просто используют чужие фотографии. Поэтому для того, чтобы вскрыть обман, порой оказывается достаточно просто погуглить имя человека, с которым вы общаетесь в сети. Иногда мошенники не удосуживаются даже менять имена, постоянно пользуясь одним и тем же для обмана разных пользователей, заключает немецкая газета.



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