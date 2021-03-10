 

Умную колонку Harman Kardon Invoke оставят без голосового помощника

10.03.2021, 17:36, Новости дня
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Умную колонку Harman Kardon Invoke впервые представили еще в 2017 году. Однако теперь производитель намерен убрать из ее «комплектации» Microsoft Cortana. Это голосовой помощник, к которому уже привыкли пользователи.

По словам экспертов, если тут же данному сервису не найдут замену, устройство превратится в обычную колонку с Bluetooth, то есть потеряет свой высокий статус.

Изменения произойдут летом, когда разработчик выпустит очередной пакет обновления для программного обеспечения. Время для того, чтобы предложить потребителям что-то новое, еще есть. Пока же производитель дарит покупателям колонки, сертификат на 50 долларов, чтобы хоть немного смягчить негативные эмоции обычных пользователей.



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