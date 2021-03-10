Билл Гейтс намерен строить атомные электростанции нового поколения

10.03.2021, 17:36, Новости дня

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Новейший реактор, который работает на так называемых быстрых нейтронах, станет основой для строительства целого ряда атомных электростанций. О начале осуществления данного проекта объявил известный миллиардер Билл Гейтс.

Напомним, что об этой технологии и планах ее применения в энергетической отрасли стало известно еще в прошлом году. По словам Гейтса, новые АЭС будут отличаться на порядок большей безопасностью и обеспечат получение экологически чистой электроэнергии.

Проектирование новых электростанций ведется специалистами компании GE Hitachi Nuclear Energy, которая стала партнером фирмы Гейтса TerraPower. Вместо традиционного теплоносителя здесь используется жидкий натрий, отмечают специалисты. Реакторы работают эффективнее, чем ныне используемые на АЭС.